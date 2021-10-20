16 مليون إصابة و297 ألف حالة وفاة بكورونا في إقليم شرق المتوسط

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق المتوسط، إن الوضع الوبائي في منطقة الشرق المتوسط سجل انخفاضًا في مستوى عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا من خلال الإحصائيات اليومية الواردة من الدول.

وأضاف المنظري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإحصائيات سجلت نحو 16 مليون إصابة و297 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا منذ بداية انتشار الجائحة في منطقة الشرق المتوسط، لافتًا أنه بجانب الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ما زالت بعض الدول تسجل أرقامًا مرتفعة من الوفيات والإصابات في المنطقة نتيجة تدهور الوضع الصحي في هذه الدول.

الإصابات في إقليم الشرق المتوسط مصابة بمتحور «دلتا بلس»

وتابع المنظري، أن معظم الإصابات التي تشهدها منطقة الشرق المتوسط ناتجة عن متحور دلتا بلس الذي يعد أكثر المتحورات للفيروس خطورة من حيث المضاعفات والأعراض ومدى انتشاره بين الأشخاص، بجانب تسجيل طفيف لبعض الإصابات بمتحورات كورونا الأخرى.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق المتوسط، أنه حاليًا تشهد المنطقة استقرارًا في معدل الإصابات، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات اليومية التي يتم رصدها يوميًا من قبل القطاعات الصحية بدول المنطقة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تساعد على تقليل المضاعفات الناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا، مع مراعاة أخذ اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وارتدا الكمامة طوال فترات اليوم، بجانب غسيل اليدين بصورة مستمرة وفقًا للطرق الصحية المتفق عليها، بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي، محذرا من عدم التهاون مع فيروس كورونا وأن اللقاحات لا تقي تمامًا من الفيروس ولكن تقلل من المضاعفات المصاحبة.