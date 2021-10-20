أول دفعة الشرطة 2021: مهمة الضابط ليست وظيفة بل رسالة

قال الطالب محمد أحمد فتحي العريان الأول على دفعة خريجي كلية الشرطة 2021، إن ضابط الشرطة ليس مجرد مهنة أو وظيفة ولكن ضابط الشرطة عبارة عن رسالة، وهذه الرسالة يجب على الطالب أن يؤمن بها، وضابط الشرطة رسالته تجعله يختلف عن أي مهنة أخرى، مؤكدًا على أنه سعيد للغاية بالمكانة التي وصل لها بعد 4 سنوات من الاجتهاد والتعب «إن شاء الله أتخصص في المجال اللي نفسي فيه واللي أقدر أدي فيه بكفاءة عالية بالأمن العام وأشرف وزارة الداخلية كلها».

أنتويي استكمال الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة

وأضاف الأول على دفعة خريجي كلية الشرطة 2021 خلال تصريحات للتلفزيون المصري قبيل بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، أنه ينوي أن يكمل الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، بجانب الدورات والتدريبات والجانب البدني، وتعلم اللغات كي يصبح مواكبًا للعصر داخليًا وخارجيًا، وهو ما عودته عليه كليته طوال 4 سنوات.

والد الطالب: كان مجتهدا للغاية منذ صغره

فيما قال أحمد العريان والد الأول على دفعة خريجي كلية الشرطة 2021، إن ابنه شرف أهله وشرف بلده قنا وصعيد مصر، مؤكدًا على أن نجله كان مجتهدًا للغاية منذ صغره، «شرفني وكرمني النهاردة وأداني فرصة أشوف الرئيس السيسي».

فيما قالت ملازم أول نوران حسام الدين محمود من أوائل الدفعة، إن وزارة الداخلية مهتمة للغاية بالعنصر النسائي بالشرطة، وهو ما سيظهر في الحفل بعد قليل، حيث شاركت الطالبات في ميادين الرماية والدفاع عن النفس وشاركت الطالبات على الأبراج ونزول الأحبال، بجانب الدراسة الأكاديمية.

وشددت نوران حسام الدين، على أن الطالبات شوف يشاركن في عرض الدفاع عن النفس والنزول بالأحبال والعروض القتالية بالحفل، والعرض سيكون مميزا للغاية، موضحة أنها تحلم منذ صغرها أن تلتحق بكلية الشرطة، وتنتظر اليوم التكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كونها من أوائل الدفعة.