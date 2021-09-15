غدا آخر فرصة.. خطوات التقديم في كلية الشرطة 2021 «أون لاين»

تنتهي غدًا المهلة المحددة لتقديم طلاب شهادة الثانوية العامة لأكاديمية كلية الشرطة أون لاين، من خلال موقع الأكاديمية، وذلك لتحديد موعد لإجراء الاختبارات.

وكانت الأكاديمية مدت مهلة التقديم حتى غد الخميس الموافق 16 سبتمبر، بدلا من الخميس 9 سبتمبر، بعد الإعلان عن خفض تنسيق كلية الشرطة لتصبح 60% بدلا من 65 % من المجموع الكلي للدرجات، لذا يبحث كثيرون عن رابط موقع كلية الشرطة للتقديم إلكترونيًا.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» ضمن الخدمات الخبرية التي تعرضها للقراء والمتابعين من طلاب الشهادة الثانوية وأولياء الأمور في مجال التعليم، خطوات التقديم «أون لاين» لكلية الشرطة عبر الموقع الرسمي للأكاديمية، في التقرير التالي.

رابط موقع كلية الشرطة بعد خفض التنسيق

وبحسب موقع أكاديمية الشرطة، فإن آخر موعد للتقديم هو غدًا الخميس 16 سبتمبر، وينصح الطلاب الراغبين في التقديم أن يكون ذلك عبر جهاز كمبيوتر PC أو جهاز «لاب توب»، ولا يفضل استخدام الهاتف المحمول، حتى تتمكن من استيفاء البيانات، ويمكن التقديم عبر رابط موقع كلية الشرطة من هنـــا.

خطوات التقديم لكلية الشرطة

وحتى يتمكن الطلاب خريجي الشهادة الثانوية من الالتحاق بأكاديمية الشرطة الكترونيًا، يجب اتباع الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى هو الدخول على موقع أكاديمية الشرطة، واختيار التقديم لحملة الشهادة الثانوية فقط، أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- سوف يطلب من الطالب إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالمتقدم.

- ستظهر بيانات الطالب الشخصية، مثل الاسم، المنطقة التعليمية، مجموع الطالب، يجب مراجعة البيانات الشخصية بدقة، بعد التأكد من البيانات يجب الضغط على «التالي».

- سيتم ظهور أمام الطالب 3 أيام مختلفة لأداء الاختبارات، يجب اختيار أحد الأيام المناسبة للطالب.

- يحصل بعدها الطالب على رقم اللجنة والرقم السري الخاص به الذي سوف يتواصل به مع موقع الأكاديمية.

- يجب على الطالب طباعة الإفادة الدالة على قيامة بالتقدم للالتحاق بالكلية، والذهاب إلى الأكاديمية في الوقت المحدد لذلك.

المستندات المطلوبة للتقديم لكلية الشرطة

بعد التقديم اونلاين، وتحديد موعد الاختبار، يجب أن يقوم الطالب بتحضير المستندات الآتية:

- إحضار 4 صور مقاس 4×6.

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الثانوية العامة، أو إيصال مكتب التنسيق، أو بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية المختصة، أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل.

- الإفادة التي تدل على تقديم الطالب لكلية الشرطة.