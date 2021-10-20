إصابة ثلاثة أشخاص في حادث انقلاب «توك توك» بأسيوط

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث إنقلاب «توك توك»، بحي شرق أسيوط، وجرى نقل المصابين لمستشفى الإيمان بالأربعين لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بورود بلاغا لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث إنقلاب «توك توك»، بدائرة القسم، ووجود مصابين.

نقل المصابين لمستشفى الإيمان العام

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم وسيارة إسعاف وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب «توك توك»، بدون لوحات وأسفر الحادث عن إصابه «منةاالله علاء إبراهيم، 14 سنة، حنان فتحي أحمد، 16 سنة، أسماء فتحي أحمد، 34 سنة، تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وشهدت أسيوط العديد من حوادث الطرق من بينها حادثين وقعا أمس، أُصيب خلالها 9 أشخاص بينهم رضيع وشقيقيه الطفلين، في حادثى تصادم منفصلين، الأول بين سيارتين نقل بمدخل قرية الحمام التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط، والثاني بين سيارة ملاكي و«توك توك»، وجرى نقل المصابين لمستشفيات أسيوط العام وأبنوب وديروط المركزي.