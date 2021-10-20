إصابة 6 أشخاص في حادثين بالبحيرة

أُصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب «ميكروباص»، على طريق «زهور الأمراء - الوفائية»، بنطاق مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات باستقبال المستشفى المركزي 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص، تبين إصابة «إسراء محمد علي حسنين 18 سنة، شيماء مبروك أبو سعيد، 18 سنة، فاطمة حامد الحفناوي، 15 سنة، ندى عطية عطفي، 16 سنة»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخصين

كما أصيب شخصين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون، بالانتقال والفحص تبين إصابة «حسين سعيد أبو المجد، 20 سنة، محمد عيد محمد عطية، 31 سنة»، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات.