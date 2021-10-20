مصرع شخصين في حادث تصادم بطريق «المحلة- سمنود»

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية، اليوم، بطريق «المحلة - سمنود»، بمحافظة الغربية، ونقلت سيارة إسعاف الجثتين إلى مشرحة مستشفى سمنود العام.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق «المحلة - سمنود».

تفاصيل حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية

انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ.

وتبين مصرع «م.ن»، و«ب.م»، وكشفت المعاينة عن أن سبب الحادث هو التخطي الخاطئ لقائد الدراجة النارية، ما أدى إلى اصطدامه بالسيارة في المواجهة، وخُصصت سيارة إسعاف لنقل الضحيتين لمشرحة مستشفى سمنود العام.

وأفاد شهود عيان بأن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائد الدراجة النارية تسبب في وقوع الحادث، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فأمرت بتشريح الجثتين ثم التصريح بالدفن.