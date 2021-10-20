ضبط 191 قطعة سلاح وتنفيذ 85767 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات مكبرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 191 قطعة سلاح ناري، بحوزة 162 متهما، وذلك على النحو التالي: «17 بندقية آلية، بندقية رصاص، 31 بندقية خرطوش، 8 طبنجات، 134 فرد محلي، 297 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 240 قطعة سلاح أبيض».

تنفيذ أكثر من 85 ألف حكم قضائي

في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 85767 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: «352 حكم جناية، 25644 حكم حبس جزئي، 4468 حكم حبس مستأنف، 44126 حكم غرامة، 11177 مخالفة».

في مجال التشكيلات العصابية، تم ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 7 متهمين ارتكبوا 8 حوادث متنوعة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 267 قضية مخدرات، بإجمالي 290 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (32٫865 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 7٫415 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 5٫162 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 1٫140 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 737 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 769 جراما، وكمية من مخدر الشابو وزنت 923 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 85 جراما، وكمية من مخدر الآيس وزنت 155جراما، وكمية من مخدر الفودو وزنت 226 جراما، و51415 قرص مخدر.

تحليل المخدرات للسائقين

كما تم ضبط 34 متهما هاربا، و24 متهما بأعمال بلطجة، وضبط (378 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 7 سيارات مبلغ بسرقتها، و27030 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.