أسعار الذهب المحلي ترتفع 3 جنيهات متأثرة بالسوق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب المحلية في محلات الصاغة، بقيمة 3 جنيهات وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار العالمية 6 جنيهات، خلال بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية

وسجل أسعار الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات حيث سجل، نحو 888 جنيها للبيع، مقابل 885 جنيها خلال تعاملات أمس، وعيار 21 نحو 777جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 666 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6,216 جنيه، وذلك في محال الصاغة.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب العالمية، ارتفاعا أيضًا في البورصة العالمية، اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر في التعاملات الصباحية لليوم، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار أمس.

وسجلت البورصات العالمية ارتفاع سعر الذهب عالميا بقيمة 6 جنيهات بالعملة المصرية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، في البورصات العالمية 899.34 جنيه، ما يعادل 57.23 دولار أمريكي بدلا من 893.64 جنيه أمس.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 786.94 جنيه، بما يعادل 50.08 دولار أمريكي، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 674.51 جنيه، بما يعادل 42.92 دولار أمريكي، وهو ما يوضح ارتفاع سعر الذهب عالميا.

وكانت أسعار الذهب تراجعت في بداية التعاملات الصباحية، أمس الاثنين، بقيمة لا تقل عن ثلاث جنيهات؛ إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 772 جنيها للجرام كسعر أدنى و774 جنيها للجرام كحد أقصى في أسواق المال المصرية.