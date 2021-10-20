تفاصيل دعم «التضامن» للطلاب الأولى بالرعاية: منح مجانية ونقدية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باستمرار دعم الطلاب، مشيرة إلى أنه يتم دعم أبناء أسر تكافل وكرامة إلى مرحلة الجامعة، ودعم الطلاب الأولى بالرعاية من ذوي الهمم لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، مؤكدة على أنه تم العمل على تكافؤ الفرص من خلال ما يلي:

- توفير 445 منحة دراسية لطلاب الجامعات والمعاهد الفائقين غير القادرين بالتعاون مع الجهات الدولية.

- دعم 6 ملايين و500 ألف طالب بالمراحل التعليمية، حيث يتم دعم 5 ملايين طالب بـ«تكافل وكرامة»، بخلاف مليون طالب خارج منظومة تكافل وكرامة.

- إعفاء الطالبات من أداء الخدمة العامة، ومنحهن 5 آلاف جنيه، في حالة قيامهن بتعليم 10 سيدات ورجال أميين.

- توفير مترجمين إشارة بالجامعات، وعمل برامج لذوي الهمم.

- اشترطت وزارة التضامن الحاق 5 ملايين طفل من الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بالتعليم، والالتزام بالحضور بنسبة 80%.

- دعم 500 طالب من ذوي الإعاقة السمعية، بتكلفة مليون جنيه.

- دعمت ما يقرب من 7 آلاف طالب من ذوي الهمم، والطالبات الكفيفات لتنمية مهاراتهم .

- دعم أكثر من 50 ألف طالب سيلتحقون بالجامعة من أبناء تكافل وكرامة.

أطراف صناعية وأجهزة مساعدة للطلاب ذوي الهمم

- توفير الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة للطلاب ذوي الهمم، وتقديم لغير القادرين منهم كل أشكال الدعم.

- دعم 34 ألف طالب في التعليم المجتمعي بتكلفة 90 مليون جنيه بالتعاون مع مصر الخير.

- دعم الطالب الجامعي من أبناء «تكافل وكرامة»، بدفع مصروفات الجامعة له، ودعمه نقديا بـ200 جنيه، بخلاف دعم أسرته بنحو 500 جنيه، ومساعدتهم في أبحاثهم.

- دعم التعليم المدرسي والمهني لمليون طالب خارج برامج الدعم النقدي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- إتاحة خدمات بنك ناصر للتمكين الاقتصادي لهيئات التدريس وطلاب الجامعات.

- تنفيذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بـالجامعات الحكومية لتقديم الخدمات للطلاب غير القادرين.

- إطلاق حساب للتبرعات تحت إشراف المؤسسة العامة للتكافل لتوفير الدعم للطلاب غير القادرين وذوي الهمم وطلاب المحافظات النائية وتحسين التدريب المهني لمن فاته فرصة التعليم.