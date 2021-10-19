20 طعنة تمزق جسد عروسة بعد 3 أيام من زفافها بالدقهلية

استقبل مستشفى الجمالية المركزي بمحافظة الدقهلية عروسة شابة في اليوم الثالث من زواجها، وبها طعنات متفرقة في الجسم، وجرى عمل الإسعافات الطبية اللازمة لها وتحويلها إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، لاستكمال العلاج لخطورة حالتها الصحية، وبسؤال الزوج أكد أنه كان خارج البيت، وعندما عاد وجدها مصابة بأكثر من 20 طعنة، وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.

بلاغ بوصول سيدة مصابة لمستشفى الجمالية المركزي

ورد بلاغ إلى مأمور مركز شرطة الجمالية، من مستشفى الجمالية المركزي، بوصول «أميرة ع. أ. أ.»، 19 سنة، من محافظة دمياط، متزوجة حديثاً في مدينة الجمالية، مصابة بطعنات متفرقة في الجسم، وقطع شريان اليد اليسرى.

20 طعنة في الجسم وقطع شرايين اليد اليسرى

وبفحص المصابة، تبين وجود طعنات متفرقة تصل إلى 20 طعنة في الجسم، وطعنة مسددة لها في القصبة الهوائية، وأنحاء متفرقة بالجسم والصدر والبطن وقطع بشرايين اليد اليسرى، وجرى تحويلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لخطورة حالها.

انتقلت مباحث مركز الجمالية إلى مكان الواقعة، وبسؤال الزوج ويدعي «محمد أ.»، أكد أنه لم يمر على زواجهما سوى 3 أيام فقط، ونفى علمه بسبب إصابتها، وأنه كان خارج المنزل، وعند عودته فوجئ بها مصابة بعدة طعنات في أنحاء جسدها.

وتكثف مباحث الدقهلية لكشف غموض الحادث، ومراجعة كاميرات المراقبة في مكان سكن الزوجة المصابة، ومتابعة حالتها في مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، لسؤالها حال استقرار حالتها الصحية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.