ضبط 8 أشخاص لعدم ارتداء الكمامة في دمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، حملة مكبرة برئاسة اللواء وحيد رضوان حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

تغريم 8 مواطنين لعدم التزامهم بالكمامات

وأسفرت الحملة عن تغريم 8 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، حيث بلغ إجمالي ما تحصل 400 جنيه، وجرى تحرير المحاضر والإجراءات القانونية.

وشدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين؛ وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مصادرة 9 شيش و40 كرسيا

في السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس، حملة للمرور على المقاهي والكافيتريات؛ لرفع الإشغالات الموجودة في الشارع، وجرى التأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومصادرة 40 كرسيا و9 شيشة.

وتم تحصيل عدد من محاضر عدم الالتزام بالكمامات وتحصيل الغرامة فوريا، كما جرى المرور على المحلات التجارية للتأكد من تنفيذ المواعيد المحددة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمرور على المقاهي والكافيتريات والمطاعم للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتنفيذ مواعيد الغلق ورفع الإشغالات.