ضبط 10384 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات خلال الـ24 ساعة الماضية، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة.

وأسفرت جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن الآتي:

- ضبط 10384 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 10351 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 33 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

- تحرير 1154 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

- ضبط 248 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1845 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

إجراءات مواجهة فيروس كورونا

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.