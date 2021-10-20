تنفيذ 16 مشروعا خدميا ضمن «حياة كريمة» في قرية كوم الفرج بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للوقوف على سير العمل بها ونسب التنفيذ وفقا للخطة الزمنية الموضوعة.

تطوير محافظة البحيرة

وأشار إلى أن محافظة البحيرة حصلت على نصيب كبير من مبادرة حياة كريمة، حيث جرى اختيار 6 مراكز تضم 42 قرية رئيسية و207 وحدات قروية لتطويرها وأكثر من 3900 تابع لخدمة المواطنين.

مشروعات كبرى في البحيرة

وتابع محافظ البحيرة بعض المشروعات الجاري تنفيذها بقرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير، حيث يتم تنفيذ 16 مشروعا في القرية.

كما يتم تشييد «مدرسة الصياد، محطة معالجة كوم الفرج، مجمع خدمات كوم الفرج، شبكة انحدار صرف صحي، رفع كفاءة الوحدة البيطرية بالغيتة، مكتب بريد الغيتة، الوحدة البيطرية بالياسينية، مدرسة جابر مندور للتعليم الأساسي، مدرسة أبو غرارة، تأهيل الترع والمصارف، إحلال وتجديد الكباري، مجمع خدمات زراعية، إنشاء لوحات كهربائية».

ويقوم محافظ البحيرة بمتابعة تلك الأعمال الجارية بمشروعات حياة كريمة بمختلف المدن والمراكز علي مدار الساعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم تلك المشروعات طبقا للمخطط الزمني المحدد.