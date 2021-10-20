تدشين برنامج لدعم فتيات الصعيد في 12 قرية بقنا

شهدت محافظة قنا اليوم الأربعاء 20 أكتوبر مؤتمر لتدشين برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات بصعيد مصر برعاية المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، يأتي ذلك تزامنا مع مرور عشر سنوات على تأسيس مؤسسة النداء المعنية بدعم وتمكين فتيات صعيد مصر في كافة مناحي الحياة.

المشروع يستهدف 1,520 شباب

يأتي ذلك تماشيا مع اهتمام الدولة لدعم المرأة المصرية في كافة المناطق وفي مختلف المجالات، ويستهدف هذا المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 1,520 من الشباب والشابات والأُسر والقيادات المجتمعية لخلق رؤية مشتركة للتنمية المجتمعية ولتمكين الفتيات والنساء في المناطق الريفية من مختلف الخلفيات الاجتماعية والثقافية في التعليم والتدريب والعمل وفقا لتصريحات دكتور وليد بريقع المدير التنفيذي لمؤسسة النداء.

وخلال فعالية تدشين البرنامج، صرّح جايسون تايلور مدير مكتب الشئون الديمقراطية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، تلتزم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتمكين المرأة ومشاركتها الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهو أمر جوهري للإسهام في تحقيق الازدهار لمصر مؤكدا: «يسعدني أن أكون بينكم اليوم لإطلاق مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات بصعيد مصر والذي تبلغ قيمته 3 مليون دولار بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية».

ويعمل هذا المشروع على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، فضلاً عن تعزيز النهج المجتمعي في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في مصر.

وقال الدكتور وليد بريقع أنه سيتم تنفيذ البرنامج في 12 قرية من القرى الأكثر احتياجا في محافظتي قنا والمنيا «8 في قنا و4 في المنيا»، على مدار ثلاث سنوات، بهدف التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر من خلال تنظيم حملات للتوعية بقضايا النوع الاجتماعي والممارسات الضارة وتنظيم تدريبات على مهارات التعامل مع الآخرين، فضلاً عن التدريب على المهارات الحياتية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأوضح «بريقع»، أنه من خلال المشروع الذي يعد من أهم المشروعات التنموية لصعيد مصر سيتم خلق كادر من قادة التغيير «120 شخص بواقع 10 في كل مجتمع" وكذلك " 1400 من بينهم 1200 فتاة وشاب»، ليكونوا قادة ومشاركين في توعية المجتمع المعنى بالبرنامج بأهمية تمكين النساء والمساواة بين الجنسين لافتا الى أن مؤسسة «النداء»، نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في دعم أكثر من 20 ألف سيدة وفتاة وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وتعليمهن حرفة وخلق فرص عمل لهن لتوفير حياة كريمة لهن.

اللواء أشرف الداودي محافظ قنا قال: «أولت الدولة وقيادتها السياسية الحكيمة اهتماما كبيرا بقضية تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا إيمانا بدورها الفاعل ومساهمتها الإيجابية في نهضة المجتمع وقد بدا ذلك واضحا في دستور عام 2014 وتعديلاته في عام 2019 حيث اهتم بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين».