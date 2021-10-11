صاحب تريند «الطفاية دي»: «بحاول ألفت نظر الناس بالشِعر»

قال أيوب القاضي، صاحب تريند «الطفاية دي»، أحد العارضين بمعرض تراثنا، إنه منذ زمن بعيد يشجع الشباب على التوكل على الله وعدم الجلوس على المقاهي، ومواصلة الاجتهاد والسعي، مؤكدا أنه يكافح منذ 16 عاما في العمل، شيرا إلى أنه منذ أن أصبحت العروس تشارك في تجهيز البيت وتشتري محتويات النيش، بدأ في بيع محتويات النيش، متابعا: «بدأت أرسم من زمان واستخدمت موهبتي في رسم الطفايات وبقيت أوزعها وعملت عرايس وتحف في النيش، وسعرها قليل بـ100 جنيه بدل 2000 جنيه».

يحاول لفت انبتاه الناس بالشِعر

وأوضح «القاضي» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه من محافظة قنا من نجع حمادي، وبدأ العمل فيها، ثم استقل قطارا يتجه إلى الأقصر وأسوان، لكي بيبع منتجه وعرضه على المحال والقهاوي، ولكن المحال رفضت بضاعته، فتوجه للبيع في القطار، لأنه يحاول أن يجد فرصة للبيع، مبينا أنه يحاول دائما لفت انتباه الناس عن طريق إلقاء الشعر ليشتروا منه.

أسرة أيوب الصغيرة

وأشار إلى أن لديه 3 أطفال، بنتين وولد، ويدرسون في الابتدائية وروضة الأطفال، لافتا إلى أنه سعيد بالمشاركة في معرض «تراثنا»: «مصر بخير طالما فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطالما فيها الصناعات اليدوية وبلاد كتيرة طلعت بإنتاج المنتجات اليدوية، وإن شاء الله إحنا مكلمين وهنافس العالم كله بس بدعو المصريين يروحوا يشاركوا في معرض تراثنا، لأن الناس دي تعبت، إحنا في تالت سنة في معرض تراثنا».

يطالب المصريين بزيارة معرض تراثنا

وواصل صاحب ترند «الطفاية دي»: «أنا مكمل بالتطوير في شغل، وعاوز إن شاء الله منستوردش حاجة تانية، ده إحنا السبحة بنجيبها من الصين والمصريين قادرين يصنعوا كل حاجة وضروري نشجعهم، معرض تراثنا ده، ده أكبر معرض للحرف اليدوية في مصر والدول العربية، لازم الناس تيجي تشارك عشان تشجع الناس وبلدنا تطلع والناس تحس باللي يعملوا، يامصريين أنتوا سند للناس اللي في معرض تراثنا، زي ما شجته أيوب البسيط شجعوا باقي الناس في معرض تراثنا».