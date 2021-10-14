مصممات عرض أزياء معرض تراثنا: «الديفيلية بداية انطلاقتنا للعالمية»

عبرت مصممات الأزياء التراثية المشاركات في عرض الأزياء التراثي، عن سعادتهن بوقوع الاختيار عليهن للمشاركة في الـ«الديفيليه»، والذي يقام لأول مرة، معتبرين عرض الأزياء فرصة كبيرة لهم لتطوير منتجاتهم وتسويقها بشكل مختلف من خلال التصميمات المستوحاة من التراث المصري العريق واستخدامه في ملابس عصرية تنافس محليا وعالميا.

ونظم العرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، على هامش معرض تراثنا 2021، بالتنسيق مع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.

وأشادت المصممات، بالخدمات التي قدمها جهاز تنمية المشروعات لهم وتعاونهم مع مصمم الأزياء هاني البحيري لعقد ورش تدريب متعددة ليستفيدوا من خبرة المصمم العالمي لتطوير منتجاتهم، مما أضاف على مشغولاتهم أفكارًا فنية لتكون أكثر ملائمة للأذواق العصرية مما يفتح لمنتجاتهم أسواق تصديرية في الخارج ويزيد من قدرتهم على المنافسة.

إضفاء الذوق العالمي عليها

وعبرت ناهد أمين مصممة الملابس التراثية، عن سعادتها بقيام جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، لوضع بصمته على المشغولات التراثية، لإضفاء الذوق العالمي عليها، ومنحها قدرة للمنافسة في الأسواق.

وأضافت أمين، صاحبة مشروع صغير للملابس التراثية بمحافظة القاهرة، أنها شاركت في الـ«ديفيليه» بقطعتين إحداها من فستان من القطن المصري المشهور عالميًا مطعم بتطريز من الخيامية المستوحاة من التراث المصري العريق، بينما قدمت قطعة أخرى عبارة عن شروال وكاردجن من قماش الملس، معتبرة أن عرض الأزياء بمعرض تراثنا لها بمثابة خطوة نحو العالمية.

فستان مطرز مستوحى من الفن الإفريقي

وقالت مروة مصطفى حامد، مصممة الأزياء التراثية المصرية، إنها شاركت في الديفيلة بعرض قطعتين؛ الأولى فستان مطرز مستوحى من الفن الإفريقي بينما القطعة الثانية عبارة عن جلابية مع الشال مستوحاة من الطبيعة المصرية مطرزة بخيوط القطن.

وتابعت حامد، أن مشاركتها في الديفيلية لعرض مشغولاتها التراثية ستنعكس على مشروعها إيجابًا، كما سيساعد عامة في الترويج للأزياء المصرية التراثية على المستوى العالمي، ويعطيها قدرة على المنافسة.

كما شاركت من صعيد مصر وتحديدًا محافظة سوهاج، المصممة أمال حسن شندويل، بعرض فستان زفاف مطرز بالفضة المطلية بالذهب على هيئة أشكال تراثية قديمة.

يحفز أصحاب المشروعات الصغيرة في المحافظات

وأشارت شندويل، إلى اهتمام جهاز تنمية المشروعات بالأفكار الجديدة للارتقاء بالمنتجات التراثية كعرض الديفيلة، يحفز أصحاب المشروعات الصغيرة في المحافظات على تطوير منتجاتهم لتتناسب مع الذوق العالمي، وينقل سوق هذه الملابس من الصعيد والقاهرة إلى خارج الحدود.

وقالت المصممة سلمى محمد أبو القاسم، ابنه سيوة والمتخصصة في تصميم الملابس التراثية الخاصة بالمرأة في المجتمع السيوي، إن الديفيلة يعتبر فرصة تسويقية كبيرة للمنتجات التراثية، كما أن التنسيق مع المصمم هاني البحيري، منح المصممات أفكارًا جديدة يمكن تنفيذها لتحظى بإعجاب أصحاب الذوق الرفيع في مصر والخارج.

وعرضت أبو القاسم، فستانين مطرزين بخيوط الحرير بينهم فستان العروسة الشهير في سيوة من خلال تصميم يبلغ عمره أكتر من 800 سنة، مدعم بالحلى الفضية.

وأكدت أبو القاسم، «أن الديفيلية ساعدنا إن شغلنا الناس تعرفه بشكل أكبر، وتسويق لأزيائنا بشكل أكبر في فرصة كبيرة مكناش نحلم بيها».

وقال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، إن الجهاز يعمل على توفير كافة أوجه الدعم الفني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على تطوير منتجاتهم بشكل مستمر حتى تتفق مع معايير الأسواق المحلية والعالمية وتتمكن من المنافسة مما يساعد أصحاب المشروعات على الاستمرار والتوسع في أنشطتهم مما يوفر المزيد من فرص العمل لهم وللعاملين بمشروعاتهم.

ورش تدريبية لمصممات الأزياء

وأشار إلى أن الجهاز قام بالتنسيق مع مصمم الأزياء هاني البحيري لعقد ورش تدريبية لمصممات الأزياء تم خلالها تعريفهن بأسس التصميم الحديث وكيفية المزج بين الأصالة والمعاصرة في منتجاتهم وتنفيذها، وفقًا للمعايير العالمية وهو الأمر الذي أدى لنجاح عرض الأزياء وخروجه بهذا المستوى العالي من التميز والذوق الرفيع.

تنظيم عرض أزياء تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية

وجدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات قام بتنظيم عرض أزياء تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، في إطار استمرار فعاليات معرض تراثنا.

وبحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز وعدد من الوزيرات وقرينات السادة المسئولين.

وقد تم تنظيم عرض الأزياء بالتعاون مع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري لعدد من المصممات في مجال الأزياء والأكسسوارات التراثية المشاركات في معرض تراثنا.