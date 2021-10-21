حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 21-10-2021 مهنيا وعاطفيا

التلقائية في التعبير عن الرأي والمشاعر، أبرز صفات مولود برج الجوزاء، فهو يعتبر الحب من الأمور الشيقة والممتعة للغاية، كما أنه شخص مخلص وحيوي في الحب والصداقة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

ينصحك الفلك اليوم بتنظيم جهودك وعدم إهمال أي عارض صحي، ولا تعلن خططك وابتعد عن التعالي، يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، ثق بنفسك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

القمر في منزلك الثاني عشر قد يجعلك اليوم مشوش العاطفة، وتميل للانعزال قليلا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.