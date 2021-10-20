حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 20-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحوت أنّه يُعبر عن حبه من خلال لمساته الرومانسية الرقيقة، إذ يتقن إرضاء الشريك دون خجل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر المكتمل في منزلك الثاني والوقت ليس مناسبا للتبذير، وعليك اليوم أن تتأنى في قراراتك المهنية والشرائية تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم التشوش.. قد تساعدك بعض الكواكب على الاقتراب بلطف ممن تحب.. حاول أن توجه طاقتك لإصلاح علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.