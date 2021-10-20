حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 20-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل لا يخشى من الوقوف بدائرة الضوء، فهو يحب تقديره لذاته، ويحب من يقدره، وهذه الصفات لا تنطوي تحت مسمى النرجسية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر المكتمل ببرجك وفي مواجهتك الشمس، مما يجعلك اليوم تميل للعصبية والتهور.. تأن في خطواتك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

تحكم اليوم في انفعالاتك.. إن مواجهة الشمس تدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.