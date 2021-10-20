حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 20-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان لا يميل إلى التحيز لشيء ما، ولكنه دائما ما يكون قادرا على الموازنة بين أمور حياته، سواء كانت الشخصية أو العلمية أو العملية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر المكتمل بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

إذا كنت متزوجا تخلّ اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.