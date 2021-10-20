حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 20-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يتميز بكونه شخصية غيورة بشكل كبير على الأشخاص المقربين منه، كما أنه يسعى دائما إلى أن يكون في المقدمة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك، ولا تهمل أي عارض.. نظّم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

الشمس في منزلك الثاني عشر مما يدفعك للانعزال، ومع ذلك تلاحظ كل صغيرة وكبيرة، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة منى زكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.