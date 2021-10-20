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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 20-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:01 ص | الأربعاء 20 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتمز مولود برج العذراء بكونه يحتاج دائما إلى دعم من الأشخاص المحيطين به، حتى يستطيع أن ينجز ما لديه من مسئوليات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

الشمس في منزل العلاقات تساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وتمنحك قدرة على إبراز مواهبك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

القمر المكتمل بمنزل الحظ يساعدك أن تتفهم مشاعر الآخرين وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس. 

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