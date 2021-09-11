«الليفة القطيفة» تجعل إياد نصار مطربا لأول مرة مع يحيى الفخراني (فيديو)

«حضّروا الليفة القطيفة والمية الدافية اللطيفة.. وتحموا السيد شحاتة هيقابل بكرة الخليفة»، من كلمات الأغنية التي جمعت بين الفنان الكبير يحيى الفخراني، والفنان إياد نصار من مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» التي تعرض على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس.

محمد الشرنوبي وكارمن سليمان لأول مرة على خشبة المسرح بـ«ياما في الجراب يا حاوي»

في الساعات الماضية طرح مسرح كايرو شو، فيديو كليب لأغنية «الليفة القطيفة» من مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» في طريقة مختلفة للدعاية للعرض المسرحي المأخوذ عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة».

وتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الفنان إياد نصار بالغناء في عمل فني، بعكس الفنان يحيى الفخراني الذي سبق وقام بالغناء في الأعمال الفنية التي يشارك فيها منها مسرحية «راقصة قطاع عام»، وفيلم «الذل» وأغنيته الشهيرة «بالذمة ده مين يبكي عليه.. والباكي يبكي على إيه».

تعرض مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» يومي 17 و24 من شهر سبتمبر الجاري

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» تضم عددا من النجوم يقفون لأول مرة على خشبة المسرح أبرزهم محمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، والعمل من إخراج مجدي الهواري، ويشارك في البطولة الفنان شريف دسوقي، ناصر سيف، حسن العدل، سما إبراهيم، رضا إدريس، لبنى ونس، علاء قوقة.

وتعرض مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، يومي 17 و24 سبتمبر من الشهر الجاري، وذلك على خشبة مسرح «ماركيي» بـ كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس.