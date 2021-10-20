فتح دورات المياه بمساجد الإسماعيلية اليوم

أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية عن إعادة فتح جميع دورات المياه الخاصة بالمساجد، وقال الشيخ اسماعيل أحمد اسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية إن فتح دورات المياه سيكون فقط خلال آداء فروض الصلاة وسيتم إغلاقها بعد كل صلاة عى الفور.

وتابع في بيان صحفي، اليوم: «هناك تكليف للجان التفتيش في كل إدارة بمتابعة كافة المساجد ومدى التزامها بإغلاق دورات المياه والمساجد عقب كل صلاة، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن كورونا».

وأكد «اسماعيل»، أن لجان التفتيش تأخذ بعين الاعتبار ضرورة حضور المصلين بالكمامات والمصلى الشخصي لكل مواطن لمنع تفشي فيروس كورونا.

حملات نظافة لدورات المياه

وأكد أن جميع دورات المياه في مساجد الإسماعيلية شهدت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، الماضيين، عمليات تعقيم وتطهير مع التأكد من وصول المياه وصلاحية الصنابير وعمل الصيانة اللازمة.

وحددت وزارة الأوقاف ضوابط لفتح دورات المياه في كل مسجد من مساجد الوزارة علي رأسها النظافة المستمرة عقب كل صلاة وتطهير وتعقيم دورات المياه باستخدام المطهرات وفتحها في موعد إقامة الصلوات فقط وغلقها بعد كل صلاة مع إغلاق المساجد وفتحها يوم الجمعة قبل الآذان الأول بنصف ساعة وإغلاقها عقب انتهاء الصلاة.

وعن صلوات الجنازة أكد بيان الوزارة الرسمي، فتح دورات المياه قدر الحاجة للمساجد المتوفر بها ساحات مفتوحة لآداء صلاة الجنازة وغلقها فور الانتهاء منها.