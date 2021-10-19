ارتفاع سعر الذهب عالمياً.. وترقب لارتفاع الأسعار في السوق المحلي

شهدت البورصة العالمية، اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر ارتفاع سعر الذهب عالميا في التعاملات الصباحية لليوم، وذلك بعد ان تراجعت الأسعار أمس.

وسجلت البورصات العالمية ارتفاع سعر الذهب عالميا بقيمة 6 جنيهات بالعملة المصرية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، في البورصات العالمية 899.34 جنيه، ما يعادل 57.23 دولار أمريكي بدلا من 893.64 جنيه أمس.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 786.94 جنيه، بما يعادل 50.08 دولار أمريكي، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 674.51 جنيه، بما يعادل 42.92 دولار أمريكي، وهو ما يوضح ارتفاع سعر الذهب عالميا.

أما عن الأسعار في السوق المحلي فتشهد أسعار الذهب استقرارا في الأسعار عقب انخفاضها أمس، وسط ترقب شديد لتأثير ارتفاع سعر الذهب عالميا على السعر المحلي.

استقرار أسعار الذهب محليا وسط ترقب

وسجل سعر الذهب اليوم استقرارا في محلات الصاغة حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 882 و885 جنيه للجرام، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين مستويات 772 و774 جنيه للجرام اليوم، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 662 و663 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، نحو 6,176 و6,192 جنيه مصري، وتراوح سعر أوقية الذهب بالسوق المحلي بين 27,439 و27,510 جنيه.

وكانت أسعار الذهب تراجعت في بداية التعاملات الصباحية، أمس الاثنين، بقيمة لا تقل عن ثلاثة جنيهات؛ إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 772 جنيها للجرام كسعر أدنى و774 جنيها للجرام كحد أقصى في أسواق المال المصرية.

وقال هاني جيد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، في وقت سابق اليوم، إن أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية ترتبط بشكل كبير بالأسواق والبورصات العالمية، بالإضافة إلى تحركات الدولار الأمريكي بخلاف قوى العرض والطلب إلى جانب قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفوائد على سندات الخزانة الأمريكية.