أرقام الإبلاغ عن أماكن تكدس القمامة للتخلص منها

أكوام القمامة في بعض الميادين والشوارع وأمام المنازل تؤرق المواطنين بسبب الرائحة الكريهة التي تنبعث منها، فضلا عن المنظر غير الحضاري التي تسببه، ما يدفع البعض للبحث عن طريقة لتقديم شكوى للجهات المعنية؛ للتخلص منها بأسرع وقت ممكن.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» أرقام وكيفية الابلاغ عن أماكن تكدس القمامة، استمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

3 طرق لإبلاغ مجلس الوزراء عن تراكم القمامة

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد كلف في وقت سابق، بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، واستقبال الشكاوى المتعلقة بتجمعات وأكوام القمامة، وسرعة التجاوب والتفاعل مع رسائل المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل منها، والتواصل مع القيادات التنفيذية على مستوى جميع المحافظات.

وعليه خصص خطين لـ«الواتس آب» لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن تجمعات وأكوام القمامة، ويمكن إرسالها لمجلس الوزراء، على النحو التالي:

- خدمة الواتس آب

خصص مجلس الوزراء خطين لـ «الواتس آب» برقمي 01555516528 – 01555525444، لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم وتمركز القمامة.

- الخط الساخن لمجلس الوزراء

كما أنه يمكن استقبال شكاوى تمركز القمامة في المناطق والأحياء على رقم الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.

- بوابة الشكاوى الحكومية

يجري استقبال الشكاوى على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg.

طرق إبلاغ التنمية المحلية عن تراكم القمامة

كما أعلن في وقت سابق من العام الجاري، الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن المواطن الذي يواجه مشكلة في المحليات، سواء تتعلق بوجود قمامة أو انتشار مخلفات أو لديه وقائع فساد أو رصد إشغالات أو تعديات ومخالفات بناء جديدة أو تعديات على أراضٍ زراعية، يجب عليه التواصل الفوري مع مبادرة «صوتك مسموع» التى تتلقى جميع الشكاوى من خلال وسائل التواصل المتاحة، وهي رقم الواتس أب (01150606783) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: بعنوان «صوتك مسموع»، ورقم الخط الساخن 15330.