الصحة تستعرض آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا وتصنيع وتلقى اللقاحات

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وموقف الإصابات به، وكذا موقف تصنيع وتلقى اللقاحات المضادة له، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، إلى أن معدل الإصابات والوفيات الأسبوعي على المستوى المحلى قد شهد انخفاضاً، موضحة توزيع تلك المعدلات على مستوى المحافظات، ولافتة إلى تصريح مدير عام منظمة الصحة العالمية، الذى أوضح فيه استمرار انخفاض معدل الإصابات والوفيات الأسبوعية على المستوى العالمي، حيث بلغت نسبة الوفيات أدنى مستوى لها منذ عام تقريباً.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، الإجراءات المتخذة في عدد من الدول طبقا للوضع الوبائي بتلك الدول، كما تناولت الدراسات التي أجريت مؤخراً لمقارنة المتحور «دلتا» بباقي السلالات السابقة، حيث أثبتت الدراسات أن المتحور «دلتا» يسبب زيادة في نسبة دخول المستشفيات بواقع 108%، إلى جانب زيادة نسبة دخول الرعاية المركزة بواقع 235%.

وصول 7 ملايين جرعة لقاح كورونا خلال أكتوبر الجاري

وتطرقت الوزيرة خلال العرض إلى موقف تعاقد وتوريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن كمية اللقاحات المتوقع وصولها خلال شهر أكتوبر الجاري تصل إلى أكثر من 7 ملايين جرعة من عدد من اللقاحات، بالإضافة إلى تصنيع 2 مليون جرعة أسبوعياً من «سينوفاك- فاكسيرا».

سيارات دفع رباعي وثلاجات تجميد للقاحات كورونا

وأشارت الوزيرة إلى الجهود الخاصة بتوفير اللوجيستيات الخاصة بتداول اللقاحات داخل مصر، موضحة أنه جار استلام 5 سيارات دفع رباعي، مجهزة خصيصاً لنقل اللقاحات بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بسعة 4.2 م3 من الطعوم، وسيكون لها دور حيوي في توفير اللقاحات للمحافظات الحدودية والبعيدة، إلى جانب ما توفر من سلاسل التبريد، من خلال إضافة عدد 5 فريزرات، سعة 2 مليون جرعة.

وزيرة الصحة: تطعيم المصريين وصل لأكثر من 32 مليون جرعة

ونوهت الوزيرة إلى جهود التوسع في مراكز تلقى اللقاحات على مستوى الجمهورية، ما بين مراكز المواطنين، والسفر، والشباب، والجامعات، إلى جانب المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والمراكز الإضافية من تأمين صحى، وقطاع علاجي، مشيرة إلى أن إجمالي الجرعات التي تم تطعيم المواطنين بها على مستوى الجمهورية وصل إلى أكثر من 32 مليون جرعة.