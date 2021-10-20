محافظ سوهاج يتفقد أعمال المشروع القومي لتبطين الترع ومخرات السيل

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم، أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بمركز ساقلتة، يرافقه مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري بسوهاج، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة ساقلتة، ومحمد طايع، مدير عام ري سوهاج، كما تفقد المحافظ أعمال مشروع انشاء كوبري الكتكاتة.

المحافظ يتفقد أعمال تبطين ترعتي «الأحايوة والفاراسية»

وخلال جولته، تفقد المحافظ أعمال التبطين الجارية بترعة «الأحايوة» بطول 10 كيلو مترات، كما تفقد أعمال تبطين ترعة جانبية «الفراسية»، مشددا على مسئولي الري بمراجعة جميع الطرق السريعة التي بها أعمال تبطين للترع ورفع أية تشوينات أو تراكمات، لتيسير الحركة المرورية ومنع وقوع أية حوادث، موجها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الشركات المنفذة المخالفة لتلك التعليمات .

يذكر أن عدد الترع التي يستهدفها المشروع القومي لتبطين الترع بمحافظة سوهاج يبلغ 172 ترعة، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، تم الانتهاء الفعلي من تبطين 39 ترعة منها، بطول 140 كيلو متر، وجاري استكمال باقي الأعمال

محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء كوبري «الكتكاتة»

وتفقد محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم، أعمال إنشاء كوبري «الكتكاتة» أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية، بتكلفة 4 ملايين جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يرافقه " مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة ساقلتة، ومحمد طايع مدير عام ري سوهاج .

كما أجرى محافظ سوهاج، جولة ميدانية بعدد من مخرات السيول، بمركزي أخميم وساقلتة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة، وأكد محافظ سوهاج، خلال جولته على ضرورة الجاهزية التامة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة أية أمطار غزيرة أو سيول محتملة، موجها بالتنسيق الدائم بين الوحدات المحلية ومديرية الري للمرور على مخرات السيول، والبرابخ، والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز، والبحيرات"، الموجودة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعتها وإزالة أية عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة، والسيول .