محافظ شمال سيناء يزور بعض المدارس للاطمئنان على العملية التعليمية

زار اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، مدرستي الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية لغات «المستقبل سابقا»، ومدرسة الشهيد عمر أبو هندية المتميزة لغات بالعريش، وذلك من خلال الجولات الأسبوعية التى يقوم بها المحافظ، لتفقد العملية التعليمية، والوقوف على أخر المستجدات والآحداث بالمدارس.

وأكد المحافظ خلال زيارته، أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعى، وبخطى جيدة، وأن هناك التزام كامل من المعلمين والتلاميذ والموجهين وادارات المدارس الستة، سواء فى العريش أو بئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل بوسط سيناء.

المحافظ يشدد على عملية التباعد بين التلاميذ

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة التلاميذ فى عملية التباعد ولبس الكمامة ورش وتعقيم الفصول ودورات المياه، وتطهير خزانات المياه بشكل دورى، وأن يقوم الزائر الصحى بواجيباته كاملة، وعدم الآستهانة لعبور مشكلة فيروس كورونا.

449 مدرسة مقيد بها عدد 110 آلاف 165 طالبًا وطالبة

الجدير بالذكر، إلى أن الدراسة منتظمة في جميع مدارس المحافظة والبالغ عددها 449 مدرسة مقيد بها عدد 110 آلاف 165 طالبًا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلمًا ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوى المحافظة.

وأخذت عدد من الزائرات الصحية بمدارس شمال سيناء، صور شخصية من كل تلميذ، لعمل كارنيه التأمين الصحى بواقع 1 جنيه، تأخذ من كل تلميذ فى المدارس، على أن يتم تجديد الكارنيه الصحي للطلاب بشكل سنوي.