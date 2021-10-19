شمال سيناء تستعد لموسم الشتاء ببيارات تصريف الأمطار

تستعد محافظة شمال سيناء لموسم الشتاء والأمطار من خلال جولات لتفقد المعدات لضمان جاهزيتها فضلا عن تفقد مخرات السيول والتأكد من تطهير مجراها.

وقال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، اليوم، إن مجلس المدينة حدد خمسة مناطق ساخنة دائما ما تتعرض لتراكم المياه، وجرى اتخاذ عدة إجراءات لتصريف المياه الراكدة فى شوارع المدينة حال سقوط الأمطار، عبر التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي لإنشاء بيارات صرف جديدة لضمان تدفق المياه لشبكة التصريف بمنطقة الأيوبى بساحل العريش وحديقة المالح وسوق السمك ونقابة المعلمين والبريد والمطافئ القديمة.

مصدات رملية

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، أنه تم وضع مصدات رملية جنوب جسر الوادي لمنع دخول مياه السيول القادمة من وسط سيناء إلى المناطق السكنية، كما جرى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه من يلقي القمامة بمجرى مخرات السيل، وحذر رئيس المجلس أهالى المدينة بالإقدام على هذا السلوك متوعدا المخالفين بتطبيق القانون.

تطهير مجرى مخر السيل

وقام لودر تابع لمجلس المدينة بعملية تسوية أرض السد بطول 4 كيلو مترات، والمخلفات التي تركها صغار المزارعين خلال الفترة الماضية والذين كانوا يقومون بزرع الخضروات بمجرى المخر.

وفى السياق، قال إيهاب بكير سكرتير رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، إن المجلس أنشأ بيارات صرف صحي أمام مجلس المدينة ووسط الميدان وطريق الحمايدة، وساحة سوق الثلاثاء، تصب فى خزان كبير، تم تصميمه لحفظ المياه واستخدامها فى الزراعة بعد تركيب مواسير مؤدية إلى منطقة الزراعات مباشرة.