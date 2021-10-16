وفاة شخصين بفيروس كورونا في مستشفى العريش

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، وفاة شخصين جراء الإصابة بفيروس كورونا، محتجزين بقسم العزل بمستشفى العريش العام.

وأضافت المديرية، في بيان، اليوم السبت، أن عدد المحتجزين في قسم العزل وصل إلى 11 شخصًا، بينما بلغ عدد المحتجزين في العزل المنزلي نحو 48 شخصًا بينهم نساء ورجال كبار السن.

حالات الشفاء وصلت 14 حالة في مستشفى العريش

وأشار البيان إلى أن حالات الشفاء بلغت نحو 14 حالة بعد خروج حالتين من قسم العزل، لافتًا إلى أن حالات الوفيات المسجلة بشمال سيناء وصلت إلى 254 حتى تاريخ اليوم.

وأهابت مديرية الصحة بالمواطنين ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية من تباعد وارتداء الكمامة والرش وغسل اليدين وعدم السلام باليد، مشددة على ضرورة التطعيم بلقاح كورونا، موضحة أن هناك إقبالًا على مراكز اللقاح من موظفين الحكومة وبعض المواطنين في الشيخ زويد والعريش وبئر العبد ووسط سيناء.

وحدة الملاريا تقوم بتغطية حى الزهور بالمبيدات

من جهة أخرى، قام فريق وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بمدينة العريش، بتغطية حي الزهور بالمبيدات اللازمة؛ لمكافحة القوارب والذباب البالغ ويرقات الذباب، وأيضا تم تغطية تجمع القمامة بالحي؛ لحين رفعها إلى المكان المخصص.