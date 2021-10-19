أخبار المنيا في 24 ساعة.. مارثوان وسيول تجرف سيارة واعتماد مخطط مركزين

انتشال سيارة جرفتها المياه داخل مخر سيل، محاكاة عملية تم تنفيذها ضمن عرض الاصطفاف الجزئي للآليات والمعدات والمركبات التي تمتلكها المحافظة للتأكد من جاهزية التعامل مع مخاطر السيول المتوقعة خلال فصل الشتاء، وماراثون رياضي في الجامعة احتفالاً بانتصارات أكتوبر، واعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينتي دير مواس وأبو قرقاص، كانت هذه أبرز الأخبار التي شهدتها المنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

اصطفاف جزئي للمركبات استعداداً لموسم السيول

اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تفقد عرض الاصطفاف الخاص بالمعدات، وقال إن التدريب يعد نتاجاً لسلسلة من الاجتماعات الخاصة بمراجعة خطة المحافظة الشاملة استعدادا لموسم الشتاء، ويهدف إلى إجراء محاكاة عملية لمواقف طارئة.

مارثوان جامعة المنيا احتفالاً بانتصارات أكتوبر

وأطلق الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا إشارة بدء الماراثون الرياضي الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الذي يتم تنفيذه خلال شهر أكتوبر احتفالا بالذكرى 48 للانتصارات، تحت شعار «وعيك.. أمنك»، بمشاركة 190 طالباً من مختلف الكليات.

اعتماد مخطط مدينتي أبو قرقاص ودير مواس

واعتمد محافظ المنيا المخطط الاستراتيجي لمدينتي أبو قرقاص ودير مواس، وفقاً لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ9 مدن على مستوى المحافظة، ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ الاشتراطات البنائية ومنع التعدي على أملاك الدولة، حيث شدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بالقانون وتنفيذه، لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

حملات توعية ثقافية لطلاب المدارس

ونفذت وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة حملات توعية لطلاب المدارس لنشر الوعي الثقافي في العديد من المجالات بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف ومديريتي التعليم والصحة، وشركة مياه الشرب، تطبيقا للخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان ولتعزيز الشعور بالانتماء ورفع الحس الوطني بين الطلاب.