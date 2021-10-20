تضامن المنيا: 400 ألف أسرة تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية

قال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إن الوزارة تنفق 2 مليار و280 مليون جنيه سنويا، لمستحقي برنامج «تكافل وكرامة»، في محافظة المنيا فقط، مؤكدا أن هناك 40 ألف حالة ضمان اجتماعي بالمحافظة قبل عام 2014 وأضيف لها 400 ألف أسرة تكافل وكرامة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذى نظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للإستعلامات بالتعاون مع مجلس مدينة مغاغة والنادي الرياضي بالمدينة بعنوان «الحماية الاجتماعية ومواجهة الفقر»، بحضور مروان محمد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا، ووليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا، محمد نجيب رئيس وحدة تنمية المشروعات، كرم الورداني نائب رئيس مجلس إدارة نادي مغاغة الرياضي، هشام محمد، وطه حسين، نائبا رئيس مدينة مغاغة.

400 ألف أسرة بمحافظة المنيا تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، خلال اللقاء أن الحماية الاجتماعية قبل عام 2014 كانت تهتم بالأسر المعدمة وكان إجمالي المستحقين للضمان الاجتماعي 40 ألف أسرة إلى أن جاءت توجيهات القيادة السياسية بتطبيق سياسات الحماية الاجتماعية بمجموعة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل تكافل وكرامة لتصل الحماية الاجتماعية بالدعم النقدى لأكثر من 400 ألف أسرة بمحافظة المنيا بإجمالي إنفاق 2 مليار و280 ألف جنيه سنوياً، مما أحدث فارق كبير بين التضامن قبل 2014 وبعدها، لذا فأن ما وصلنا إليه اليوم من إنجازات كان مجرد حلم فى السابق.

وأكد «بخيت»، أن محافظة المنيا كانت الأكثر حظاً بدخول 5 مراكز ضمن مبادرة «حياة كريمة»، فى مرحلتها الأولى والتي أطلقتها القيادة السياسية لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري فى كل قرى ونجوع مصر.

وأجاب وكيل وزارة التضامن الإجتماعي على كل تساؤلات الجمهور حول بطاقات «تكافل وكرامة» وكيفية التسجيل فى القومسيون الطبى للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة.

وأشار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنيا إلى الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لدعم وتمكين الشباب ومساعدتهم في إقامة كيانات اقتصادية خاصة بهم لرفع مستوى المعيشة وتحسين معدلات الفقر والبطالة.

وأضاف وليد الحينى، أن الدولة المصرية قدمت العديد من برامج الحماية الاجتماعية يشهد لها القاصي والداني من ضمنها برامج: الدعم الغذائي وحياة كريمة وتكافل وكرامة ومراكز الإيواء الاجتماعي وفرصة ومستورة واتنين كفاية وسكن كريم وغيرها، مما يعد نقلة حضارية وإنسانية غير مسبوقة.