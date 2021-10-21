حظك اليوم برج السرطان الخميس 21-10-2021 مهنيا وعاطفيا

تتصف أنثى برج السرطان بالإخلاص، الأمر الذي يساعد على نجاح العلاقات الاجتماعية والعاطفية، ولها شخصية متزنة ومسؤولة.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بالقدرة على العطاء، وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.