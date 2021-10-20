حظك اليوم الأربعاء 20-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم عالم الأبراج بتقديم رسائل يومية لأصحاب الأبراج للاطلاع على حظهم قبل اتخاذ أي قرار، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 20-10-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل ببرجك وفي مواجهتك الشمس، مما يجعلك اليوم تميل للعصبية والتهور.. تأن في خطواتك.

حظك اليوم برج الحمل 20-10-2021 على الصعيد العاطفي

تحكم اليوم في انفعالاتك.. إن مواجهة الشمس تدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 20-10-2021 على الصعيد المهني

يجب أن تهتم بصحتك اليوم، وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الثور 20-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال قليلا وقد يساعدك ذلك على الهروب بحنكة من أي استفزاز أو تدخل في شئونك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-10-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الأصدقاء يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل ثق بنفسك.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يساعدك الفلك اليوم أن تعبر عن مشاعر إيجابية وتستمتع بوقتك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 20-10-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل معاكس وعليك أن تضاعف جهودك واعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل المحيطين بك يحترمون آرائك.

حظك اليوم برج السرطان 20-10-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ معاكسان وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 20-10-2021 على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وتمنحك قدرة على إبراز مواهبك.

حظك اليوم برج الأسد 20-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل بمنزل الحظ يساعدك أن تتفهم مشاعر الآخرين وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 20-10-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل المدخرات ينصحك اليوم بمراجعة خطواتك واتباع الخشونة في إدارتك لنفقاتك وأموالك تفاديا للخسائر.

حظك اليوم برج العذراء 20-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم يجب أن تعتني بأقوالك حفاظا على علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 20-10-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.

حظك اليوم برج الميزان 20-10-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تخلّ اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 20-10-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك، ولا تهمل أي عارض.. نظّم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج العقرب 20-10-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزلك الثاني عشر مما يدفعك للانعزال، ومع ذلك تلاحظ كل صغيرة وكبيرة، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 20-10-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الخامس يساعدك اليوم أن تقدم كل ما بوسعك كي تحصل على تقدير الجميع.

حظك اليوم برج القوس 20-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس تدعمك وقد يجعلك ذلك تشعر اليوم بالرضا وتضع الأمور في مسارها الصحيح.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 20-10-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يدفعك اليوم لعدم التساهل، وعليك بالسيطرة على انفعلاتك، وركّز على العمل بدقة.

حظك اليوم برج الجدي 20-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل معاكس، وقد يصيبك اليوم بالقلق أو تميل لاسترجاع ذكريات حزينة.. حاول أن تقاوم أي مشاعر سلبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 20-10-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل العلاقات يمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الدلو 20-10-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ في منزل الحظ يدفعانك لإظهار ما لديك من مشاعر ويُستمع إليك بشغف.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 20-10-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الثاني والوقت ليس مناسبا للتبذير، وعليك اليوم أن تتأنى في قراراتك المهنية والشرائية تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج الحوت 20-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. قد تساعدك بعض الكواكب على الاقتراب بلطف ممن تحب.. حاول أن توجه طاقتك لإصلاح علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.