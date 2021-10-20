عرض فيلم «كارتيك آريان» الجديد في بوليوود نوفمبر 2021

تستعد شركات الإنتاج الهندية لعرض أفلامها، بعد قرار إعادة فتح دور السينما بولاية ماهاراشترا الهندية، يوم 22 أكتوبر المقبل، وبينها عرض فيلم Dhamaka للنجم الهندي الشهير كارتيك آريان في نوفمبر المقبل.

وعرضت جهة إنتاج الفيلم الهندي Dhamaka، البرومو الخاص بالفيلم، المقرر عرضه بدور السينما يوم 19 نوفمبر المقبل، ويعد من أفلام الإثارة بالسينما الهندية، وهو فيلم بوليوودي لذا فهو باللغة الهندية، من إخراج رام مادفاني الذي أنتج أيضًا الفيلم مع أمريتا مادفاني، تحت راية رام مادفاني فيلمز، إضافة إلى أفلام روني سكروفالا RSVP، لوت كالتشر ووركس، جلوبال جيت إنترتينمنت وليونسجيت فيلمز.

فيلم كارتيك آريان الجديد دون أغاني

لا تخلو السينما الهندية من الأغاني بالأفلام، ولكن Dhamaka أول فيلم دون أغاني، ولاحظ البعض ذلك منذ عرض البرومو الخاص بالفيلم على «نتفليكس»، حيث هاجم البعض الفيلم بعد عرض البرومو لأنه لا يحتوي على أي نوع من الإثارة، كما جرى التنويه من قبل صناع الفيلم، وفقا لما نشر بموقع IMWBUZZ الهندي.

ويؤدي كاريتك أريان دور صحفي يدعي أرجون باساك، الذي يحارب بعض المتطرفين من خلال مهنته، ويسعى أرجون دائما للحصول على السبق الصحفي.

ويعيش آريان حالة من الانتعاش الفني، إذ يشارك بعدة أعمال فنية، وانتهى من تصوير فيلمه الجديد freddy، واحتفل أبطال العمل والفريق بطريقة خاصة، ولم يكتفوا بتقطيع كعكة تحمل اسم الفيلم كالمعتاد بانتهاء التصوير بالأعمال الفنية، بل ارتدوا تيشرت يحمل اسم الفيلم.

ويشارك آريان، النجمة تابو في الجزء الثاني من فيلم Bhool Bhulaiyaa وإخراج أنيس بازمي، بعد توقف تصويره بسبب أزمة كورونا الأخيرة بالهند، وكان الجزء الأول من الفيلم بطولة فيديا بالان وأكشاي كومار وإخراج بريادرشان.

من هو كارتيك آريان؟

كانت بداية كاريتك بعام 2011 حين شارك بفيلم بيار كي بونشناما، وحقق نجاحا فريدا من نوعه بمشاركة كريتي سانون بفيلم لوكا شوبي، وسرعان ما أصبح من أشهر الوجوه الشابة المنافسة بعالم بوليوود، حتى أنّه أثار إعجاب نجمات بوليوود، ودائما تصرح الوجوه الشابة بعالم بوليوود بأنّهم يرغبون بالزواج منه أو من رجل مثله، بينما كان لكارتيك رأي مختلف، إذ يصرح دائما بأنّه يريد الزواج من نجمة تشبه النجمة الشهيرة ديبيكا بادكون.