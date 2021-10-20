3 أسباب تحول دون الحصول على شقة ضمن «سكن لكل المصريين 2».. منها عدم وجود عمل

تزامنًا مع اقتراب موعد إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أسماء الفائزين بشقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، يبحث عدد كبير من المواطنين من الحاجزين لهذه الوحدات عبر محرك البحث العالمى «جوجل»، خلال هذه الفترة، عن حالات رفض طلب الحصول على وحدة ضمن هذه المبادرة.

وانتهت مرحلة حجز شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، خلال سبتمبر الماضي، وفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

حالات تمنع الحصول على شقة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2»

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، حالات تمنع الحاجزين من الحصول على شقة ضمن شقق «سكن لكل المصريين 2».

- عدم وجود عمل

من خلال الاستعلام الميداني يمكن أن يكون المتقدم بلا عمل، وهذا يعرض طلب التخصيص للإلغاء، لذلك لابد من وجود عمل ليكون هناك دخل يمكن من خلاله سداد الأقساط الشهرية للوحدة.

- الحصول على قرض شخصي

إن تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي لا يجرى إذا كان المتقدم حاصلًا على قرض شخصي وما زال مستمرًا، وفي هذه الحالة يطلب البنك الممول للوحدة من الحاجز الانتهاء من سداد القرض وتقديم ما يثبت ذلك، ليجرى بعد ذلك متابعة التخصيص.

- فيزا المشتريات

يمكن أن تتسبب فيزا المشتريات في تعليق طلب التخصيص في شقق الإسكان الاجتماعي، إذ تعتبرها البنوك مديونية على العميل.

شقق «سكن لكل المصريين 2» تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل

وتضم شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية، وتستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافطات المختلفة، وذلك بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عامًا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري.