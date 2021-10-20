لحاجزي «سكن لكل المصريين 2».. «إزاي تتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي»

يرغب عدد من المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في متابعة حالة أوراقهم المقدمة للحجز، كي يسترجعوا الأوراق والبيانات المرفقة على الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك عقب سحب كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز.

وخلال هذه الفترة، ينتظر المواطنون المتقدمون لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي طُرحت بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 2»، إعلان أسماء الفائزين بالوحدات السكنية، إذ انتهى الحجز وتقديم البيانات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويتم تخصيص الوحدات أحيانا إلكترونيا «أون لاين» عن طريق قرعة عشوائية، ويتم تخصيص الوحدات وفقًا لنظام الأولوية المنصوص عليها داخل كراسة الشروط.

ويعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن أسماء العملاء الفائزين بالوحدات السكنية المطروحة، عقب الانتهاء من عمليتي الفرز والاستعلام، التي تستغرق مدة زمنية لا تقل عن شهر.

لذلك أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، 3 طرق للاستعلام، تسهيلا على العملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية، عملية البحث والمتابعة الدورية لأوراق الحجز.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، طرق التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للاستعلام عن شقق «سكن لكل المصريين 2»، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

طرق التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للاستعلام عن «سكن لكل المصريين 2»

- الاستعلام هاتفيًا عن طريق أرقام الخط الساخن وهي «1188 أو 5777» من أي تليفون أرضي، و«090071117» من أي خط أرضي، وتعمل تلك الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساء.

- الاستعلام عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي يمكن إرسال جميع الاستفسارات عليها، ومن ثم الإجابة عليها، أو التواصل مع الصفحة عبر يوتيوب، إذ يقوم الصندوق بنشر فيديوهات توضيحية لآخر المستجدات، عبر موقع «اليوتيوب».

- الاستعلام إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، بزيارة هذا الرابط، وذلك باستخدام الرقم القومي للمستعلم.