5 خطوات لمعرفة موقف شقتك من الحجز ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2»

يبحث عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، عن طريقة الاستعلام ومعرفة موقفهم من الحجز، وموعد استلام الوحدات السكنية المخصصة لهم، في حالة انطباق الشروط عليهم، وفوزهم بالوحدات السكنية، ضمن الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي.

شقق الإسكان الاجتماعى

وتعد شقق الإسكان الاجتماعي، من أكثر المميزات التي تقدمها الدولة المصرية لقطاع كبير من محدودي ومتوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك المسكن الخاص به.

ويتمثل نظام سداد شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 سنة كحد أقصى.

وأتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية الاستعلام عن شقق «سكن لكل المصريين 2»، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، واتباع عدد من الخطوات باستخدام الرقم القومي.

وتأتي خطوات تتبع حالة موقفك من حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كالآتي:

خطوات تتبع حالة موقفك من حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

1- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

2- تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية.

3- اختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

4- إدخال الرقم القومي للمواطن المتقدم لحجز وحدة سكنية.

5- الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم نتيجة الفرز، سواء من انطبقت عليه الشروط أو لم تنطبق عليه.