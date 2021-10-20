رئيس جامعة طنطا يتابع إجراءات توقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد

تابع الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، سير أعمال توقيع الكشف الطبي والتطعيم بلقاح كورونا للطلبة الجدد، بمقر الإدارة الطبية بمجمع الكليات بسبرباى.

ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب الجدد

واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير العمل وتنظيم عملية دخول الطلاب دون تكدس، مشددًا على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، خلال التعامل بين الطلاب والموظفين، حرصا على سلامتهم، موجهًا بضرورة توفير سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم التسهيلات الممكنة لهم.

وشدد الدكتور محمود ذكى، على جميع الطلاب التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، مع إحضار الرقم التسجيلي عند الحضور لتلقى اللقاح.

يذكر أن جامعة طنطا اتخذت العديد من الإجراءات المسبقة لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور المرافقين لهم من حيث إرشادهم وتوجيههم، وتخصيص استراحات لهم، وتوفير أدوات تعقيم بمقرات الكشف الطبي، بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين للحد من انتشار فيروس كورونا.

«قابيل» عضوًا بمجلس بحوث المياه.. و«عبد الجيد» عضوًا بمجلس بحوث الكهرباء بأكاديمية البحث العلمي

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا باختيار الدكتور عبد النبى قابيل، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا عضوًا بمجلس بحوث المياه والرى، والدكتور محمد عبد الجيد احمد إبراهيم الأستاذ المساعد بكلية الهندسة عضوًا بمجلس بحوث الكهرباء والطاقة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن المجلسين يضمان نخبة متميزة من الأساتذة، متمنيًا لكافة الأعضاء التوفيق والسداد، بما يحقق اهداف خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية 2030.

من جانبه هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور عبد النبى قابيل والدكتور محمد عبد الجيد لاختيارهما ضمن التشكيلات العلمية بقطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذى جاء تتويجًا لتميزهما العلمي.