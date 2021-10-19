رئيس جامعة طنطا يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية

استقبل الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وذلك على هامش مشاركته في مناقشة رسالة ماجستير في التربية بعنوان «أسس التربية الخلقية في كتابات الإمام العز بن عبد السلام»، للباحث عبد اللطيف محمد أحمد خضر.

رئيس الجامعة يشيد بموسوعة جمهرة أعلام الأزهر

وأشار رئيس جامعة طنطا إلى أهمية المشاركة المتميزة للدكتور أسامة الأزهري، الذي يُعد أحد علماء الأزهر الشريف البارزين على مستوى الوطن العربي، ووصفه بأنه «قامة علمية مرموقة، تحظى باحترام وتقدير من مختلف الفئات العمرية، داخل مصر وخارجها».

كما أشاد رئيس الجامعة بموسوعة «جمهرة أعلام الأزهر الشريف»، للدكتور أسامة الأزهري، التي تتكون من 10 أجزاء في 10 مجلدات، والصادرة من مكتبة الإسكندرية، والتي تعتبر أول قاعدة بيانات وافية عن الأزهر، واحتوائها على أخبار نادرة عن شخصيات أزهرية كثيرة خلال القرن الماضي.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة بجامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، معرباً عن فخره واعتزازه لتواجده داخل جامعة طنطا العريقة للمرة الثانية.

مستشار رئيس الجمهورية يناقش رسالة ماجستير بجامعة طنطا

وشارك الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، في المناقشة العلنية لرسالة الماجستير المقدمة من الباحث عبد اللطيف محمد أحمد خضر، الباحث بقسم أصول التربية في كلية التربية بجامعة طنطا، بعنوان «أسس التربية الخلقية فى كتابات الإمام العز بن عبد السلام - دراسة تحليلية».

جرت مناقشة الرسالة بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد هلال، عميد كلية التربية، والدكتورة هويدا الإتربي، وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، بمقر قاعة المؤتمرات بالإدارة العامة لجامعة طنطا.

تكونت لجنة المناقشة العلنية والحكم من الدكتور أسامة السيد الأزهري، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر فرع الزقازيق، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، مناقشاً خارجياً، والدكتور عبد الرءوف محمد بدوي، أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة طنطا، مناقشاً داخلياً ورئيساً، والدكتور كمال أحمد رباح، أستاذ فلسفة التربية المتفرغ بكلية بالتربية جامعة طنطا، مشرفاً، والدكتور متولي محمد قمر الدولة، أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة طنطا مشرفاً.

منح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز

وفى الختام، قررت اللجنة بعد المناقشة العلنية والحكم لرسالة الماجستير، منح الباحث درجه الماجستير فى التربية تخصص أصول التربية، بتقدير امتياز.