مصرع 19 شخصا «جميع ركاب الميكروباص» في حادث الطريق الأوسطي

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص بالطريق الأوسطي المؤدي إلى أكتوبر، إلى 19 شخصًا، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المتوفين إلى المستشفى.

بداية الحادث

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الأوسطي، ما تسبب في سقوط ضحايا ومصابين، وبعد الانتقال إلى موقع الحادث، تبيّن أنّ سيارة نقل اصطدمت بميكروباص.

حادث الدائري الأوسطي أول أمس ضحايا ومصابين

يذكر أنّ الطريق الأوسطي شهد حادثًا مؤلمًا أول أمس، حيث اصطدمت سيارة تريلا بأخرى مُحمّلة بالعمال في طريقها إلى مدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن مصرع 4 وإصابة 8 آخرين، وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثث ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم بشأن وقوع الحادث، وأوضحت التحريات الأولية أنّه وقع في تمام الساعة السابعة صباحًا أعلى الطريق الدائري الأوسطي، وتحديدًا أعلى ترعة سقارة.