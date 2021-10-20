توفير الأراضي الخاصة بمشروع «سكن لكل المصريين» في المحافظات

استعرض اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، اليوم، موقف حصر الأراضي الفضاء المقترحة لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، موضحاً أنه فيما يتعلق بأراضي الأولوية العاجلة لمشروع «سكن لكل المصريين»، صدرت قرارات جمهورية لعدد من قطع الأراضي بالمحافظات، والمقترح استغلالها في تنفيذ هذا المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

طرح الأراضي الصناعية على البوابة الإلكترونية

وأشار إلى جهود إعادة طرح الأراضي الصناعية على البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

وأشار إلى إجراءات الإطلاقة الخامسة للفرص الاستثمارية الصناعية على الموقع الإلكتروني للبوابة الحكومية للخريطة الصناعية، وما تم من جهود لاستكمال مهام رفع مستوى أداء الخريطة الاستثمارية الصناعية، والتي تتضمن إجراءات تتعلق بأعمال الحجز، والبت، والتخصيص للأراضي، وكذا استخراج الرخص لتكون إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للخريطة، إلى جانب متابعة إدراج فرص أراضٍ استثمارية صناعية جديدة مرفقة وطرحها من خلال الموقع الإلكتروني، وتنفيذ صفحات لتلقي شكاوى المواطنين وإيجاد حلول لها، وإعداد حملة إعلامية للترويج للخريطة الصناعية، وما يتم من جهود لتنمية الصناعة في مصر؛ جذباً لمزيد من المستثمرين.

إدارة المخلفات الصلبة

كما عرض الموقف التنفيذي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وجهود المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لتخصيص مساحات الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع المطلوبة واستيفاء الموافقات من مختلف الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص عدد من المواقع لمشروعات الدفن الصحي، وذلك بمحافظات كفر الشيخ، وقنا، والأقصر، والفيوم، والبحر الأحمر، والشرقية، ومطروح، وجارٍ دراسة توفير عدد آخر من قطع الأراضي في محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.