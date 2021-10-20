كيفية التسجيل في برامج الماجستير والدكتوراه المقدمة من وزارة الشباب

بعد التخرج من الكليات المختلفة يواصل كثيرون دراستهم بهدف الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، ويبذلون جهدا وأموالا ضخمة في سبيل ذلك، وبهدف التيسير على الشباب الخريجين أتاحت وزارة الشباب والرياضة الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه خاصة للعاملين بوزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة والخريجين بشروط معينة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدعم ورفع كفاءة العاملين بالوزارة على مستوى الجمهورية، وتيسيرا على الشباب.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل وكيفية التسجيل في برامج الماجستير والدكتوراه المقدمة من وزارة الشباب والرياضة، حيث أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب عن خصم 30% على البرامج المتاحة لهاتين الدرجتين العلميتين.

تفاصيل برامج الماجستير والدكتوراة بخصم 30%

وكشفت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب إتاحة برامج الدبلومات والماجستير والدكتوراه في 17 تخصصا، والتي يمحنها معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية.

كيفية التسجيل في برامج الماجستير والدكتوراه

وعلى الراغبين في الاشتراك ببرامج الماجستير والدكتوراه التسجيل بمقر المعهد للعاملين بالوزارة والهيئات الشبابية والرياضية التابعة لوزارة الشباب.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في برامج الماجستير والدكتوراه

- إحضار صورة البطاقة بشرط أن تكون سارية.

- إحضار بيان الحالة الوظيفة معتمد من مقر العمل.

رسوم الاشتراك في برامج الماجستير والدكتوراه

تصل رسوم الاشتراك في برامج الماجستير والدكتوراه إلى 500 جنيه، وقيمة الاشتراك عن الترم الواحد 2600 جنيه وتصل إلى 3200 في بعض برامج وأنوات الدراسة.

موعد غلق باب التسجيل للتقديم في برامج الماسجتير والدكتوراه

جدير بالذكر أن آخر ميعاد للتسجيل 31 أكتوبر الجاري.