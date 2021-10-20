«معلومات الوزراء» يستقبل وفدا من الإعلاميين السودانيين

استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي له، وفداً من الإعلاميين الأفارقة من دولة السودان الشقيقة، والذي يتلقى دورة تدريبية بوزارة الدولة للإعلام، في إطار تعزيز مكانة مصر إفريقياً ودعم الرسالة الإعلامية للدولة المصرية.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة الجولات والزيارات الميدانية التي تنظمها وزارة الدولة للإعلام، لدارسيها من الدول الإفريقية، بأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، وذلك للتعرف على آليات وضع ورسم استراتيجيات التعامل وإدارة الأزمات على كافة المستويات.

رؤية مركز دعم واتخاذ القرار

واطلع الوفد على عرض تقديمي عن رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور العمل الرئيسية به، وأهم إدارات المركز والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومجالات عملها، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها، وكذلك وأحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره في دعم متخذ القرار في مصر.

الوفد السوداني يشيد بمركز دعم واتخاذ القرار

كما تفقد الوفد كيانات المركز وقطاعاته المختلفة، معربا عن سعادته بالزيارة، وأشاد الوفد بالدور الحيوي للمركز في دعم متخذ القرار في مصر، وما يقوم به من دراسات وأبحاث وتقارير وغيرها من الأنشطة لدعم جهود التنمية بالدولة المصرية على كافة المستويات.