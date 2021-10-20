إزالة 208 حالات تعد على أملاك الدولة في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه جرى إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة بمدينة عزبة البرج تابعة لولاية حماية النيل بمساحة 300م3، وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم ضمن أعمال الموجة الـ18 فى مرحلتها الثانية.

وأضافت «المحافظ»، في بيان، أنه جرى تحقيق خطوات ملموسة بهذا الملف، للتصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

بمساحة إجمالية 9812.. إزالة 208 حالات تعد على أملاك الدولة

كما أكدت أنه جرى إزالة 208 حالات تعد منذ انطلاق الموجة بمرحلتيها الأولى والثانية، وذلك بمناطق مختلفة، وبمساحة إجمالية 9812 م2.

وفي وقت سابق، شددت محافظ دمياط على كل الجهات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية، بالرصد الفوري لأي حالة تعدٍ في المهد والتعامل معها بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين، وقد تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 1816 لسنة 2000، تعديات على أملاك الدولة «بناء مقابر على تل آثار البراشية»، الصادر من المجلس الأعلى للآثار، وتم هدم نحو 100 مقبرة دون رفات.

محافظ دمياط تشدد على الرصد الفوري لأي حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

ووجهت المحافظ بضرورة المتابعة الدورية لعدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، والرصد الفوري لأي حالات تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدةً أن المحافظة لن تتهاون في استرداد أملاك الدولة، للحفاظ على حق الشعب، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.