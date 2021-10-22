إصلاح أبراج الاتصالات في الشيخ زويد وعودة الخدمات

عادت شبكة الاتصالات للعمل مرة أخرى بمدينة الشيخ زويد، بعد 6 سنوات حرمت فيها المدينة من الإتصالات، وقال إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب، إن الجهات المعنية انتهت من إصلاح أبراج الاتصالات التى قامت الجماعات الإرهابية باستهدافها، وتعذر وصول المهندسين لإصلاحها بسبب الأعمال الإرهابية حينذاك، لافتا إلى أن مهندسي الشبكات باشروا العمل على إصلاح الإبراج وتم الانتهاء من الأعمال وعادت الشبكة للعمل بالفعل.

فرحة بين أهالي الشيخ زويد

وأضاف «محمد النصايرة»، أحد أبناء المدينة: «فرحنا بعودة الخدمات، فانقطاع الشبكات شكل معاناة كبيرة وخصوصا لأولياء الآمور الذين يذهب أبنائهم للدراسة في جامعة العريش أو المحافظات الأخرى، ولا يتمكنون من الاتصال بهم ومعرفة اخبارهم، وعودة الشبكات سيعود بالنفع على الأهالي على كافة الأصعدة».

عودة الشبكات دليل على أن المنطقة تنعم بألاستقرار

وأوضح فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ، أن عودة الشبكات للعمل دليل كبير على سيطرة الدولة على المنطقة بالكامل، ولا مجال للأجندات الخارجية في سيناء التي ارتوت بدماء الجنود والضباط والمواطنين الشرفاء.

المحافظ: الدولة مهتمة بعودة جميع الخدمات إلى الشيخ زويد

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أكد فى بيان سابق أن القيادة السياسية مهتمة بإعادة جميع الخدمات لمدينة الشيخ زويد، والتي بدأت فعلا بالعودة تباعا، بعد انتظام الكهرباء، وضخ المياه وفتح الطرق المغلقة، فضلا عن بناء مدارس ومنها مدرسة الحمايدة التى تكلفت 10 ملايين جنيه، وبدأت الدراسة بها بالفعل.