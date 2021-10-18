شمال سيناء تتحمل نفقات إقامة طلاب الشيخ زويد ورفح بالمدن الجامعية

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء خلال اجتماعه بعدد من نواب سيناء، تحمل المحافظة لنفقات إقامة الطلاب من أبناء الشيخ زويد ورفح بالمدن الجامعية التابعة لجامعة العريش.

وقال «شوشة»، أثناء استقباله للدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، اليوم، في حضور سالم العكش عضو مجلس الشيوخ وإبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب، إن ذلك يأتي في إطار تخفيف الأعباء المالية على مواطني شمال سيناء، وخاصة أبناء الشيخ زويد ورفح، حيث تقوم المحافظة بسداد نفقات الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية التابعة لجامعة العريش من مختلف كليات الجامعة وبجميع الفرق الدراسية من الفرقة الأولى حتى الرابعة، وذلك نظرا للظروف التى تشهدها المحافظة.

المحافظ: تقديم الدعم الكامل للطلاب خاصة أبناء الشيخ زويد ورفح

وأكد المحافظ مجددا على تقديم الدعم الكامل للطلاب، خاصة أبناء الشيخ زويد ورفح، مطمئنا أولياء الأمور بتسكينهم في المدن الجامعية مجانا، وقدم المحافظ الشكر لجامعة العريش لتوفير الرعاية والاهتمام بطلابها وجهودها في خدمة المجتمع، لافتا إلى العمل على الحاق الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية للعام الحالي بجامعة العريش، معلنا توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة لسداد مصروفات إقامة طلاب الشيخ زويد ورفح بالمدن الجامعية.

المحافظة تحملت أكثر من مليون و100 ألف جنيها خلال السنوات الثلاث الماضية

وأوضح أن المحافظة تحملت خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من مليون و 100 ألف جنيها كمصروفات إقامة فى المدن الجامعية بالعريش لطلاب الشيخ زويد ورفح.

وطالب المحافظ جامعة العريش بإعداد كشوف بالطلاب من أبناء الشيخ زويد ورفح المقيمين في المدن الجامعية للعام الحالي والتكلفة المالية الإجمالية لإقامتهم خلال العام الدراسى الحالي، على أن تقوم المحافظة بسداد المستحقات كل 3 أشهر.

وأكد الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش على تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلى وتنمية البيئة، مشيرا إلى قبول جميع الطلاب من أبناء الشيخ زويد ورفح بالمدن الجامعية بدون شروط نظرا لظروفهم.