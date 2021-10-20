العثور على رضيعة ملقاة على جانب الطريق بقنا

عثر أهالي قرية «القبيبة»، التابعة لمركز فرشوط، في محافظة قنا، مساء اليوم الأربعاء، على طفلة رضيعة ملقاة على جانب الطريق المؤدي إلى مدينة فرشوط، ملفوفة في قطعة قماش بيضاء، وفي حالة صراخ، حيث تم نقلها إلى المستشفى.

بلاغ من أهالي «القبيبة» بالعثور على رضيعة في حالة صراخ

تلقى مركز شرطة فرشوط بلاغاً من أهالي قرية «القبيبة»، يفيد بالعثور على طفلة رضيعة، كانت في حالة صراخ دائم على جانب الطريق، وجرى نقلها إلى مستشفى فرشوط المركزي، لتقديم الرعاية الصحية لها.

وبحسب مصدر أمني، فقد أكد الأهالي أن الطفلة مجهولة النسب رضيعة في عمر يوم أو يومين، مشيراً إلى أنها تتلقى الرعاية الصحية بمستشفى فرشوط المركزي.

تحريات موسعة للكشف عن مرتكب واقعة إلقاء الطفلة على الطريق

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية بدأت تحريات موسعة، لكشف هوية مرتكب واقعة إلقاء الطفلة ووضعها على جانب الطريق، حيث يجري فحص كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، بهدف التوصل إلى أي معلومات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.