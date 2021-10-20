«الطيب»: انتظام الدراسة بـ6 فروع جامعات دولية بالعاصمة الإدارية

كشف الدكتور محمد الطيب، أمين المجلس الأعلى لفروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدراسة بدأت منذ 3 أيام، لفرعين جدد بالجامعات الأوربية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح «الطيب»: «هناك 5 فروع من جامعات دولية في العاصمة الإدارية انتظمت بها الدراسة خلال العام الدراسي الجديد 2022/2021، وهي فرع الجامعات الكندية، وفرع جامعات المعرفة، وفرع جامعات جلوبل، وفرعين بالجامعات الأوربية، بجانب انتظام الدراسة أيضًا بفرع الجامعات الألمانية وهي باتفاقية دولية لا تتبع قانون إنشاء أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة».

الطيب: متابعة دقيقة من القيادة السياسية لملف الجامعات الدولية

وأضاف «الطيب» في تصريحات لـ«الوطن»: «هناك فرعان في انتظار صدور القرارات الرئاسية بشأن بدء الدراسة بهما، وذلك على العام الدراسي الجديد، لتنظيم الدراسة على العام الدراسي الجديد المقبل 2023/2022 لثمانية فروع للجامعات الدولية».

وأكد أن ملف أفرع الجامعات الدولية يحظى باهتمام القيادة السياسية والدعم الكامل التي تقدمه لهم، ووجود التخصصات الحديثة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا: «الملف متابع من خلال القيادة السياسية بشكل كامل».

«الطيب»: قريبًا فروع جامعات أمريكية وبرتغالية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتابع «الطيب»: «أن تجربة الجامعات الدولية الجديدة نجحت الفترة الحالية في إثبات التميز وحققت نجاحا كبيرا في هذا الشأن وحققوا قبولا متميزا الفترة الماضية».

وأردف: «بداية الفروع الخمسة خلال الفترة الوجيزة والحركة الطلابية والبرامج الحديثة شيء متميز وعلى الجميع أن يتابع الوضع على أرض الواقع ومدى التميز والجودة التعليمية في فروع الجامعات الدولية».

واستكمل: «نقول أن أول حياة وحراك مجتمعي كان بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال الجامعات واستقبالها للطلاب وبدء الدراسة بها»، مشيرا إلى أن الفترة ستشهد وجود فروع الجامعات لجميع جديدة من البرتغال والولايات المتحدة الأمريكية.